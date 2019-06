Torino: alla Gam il libro "Giorgio De Chirico. Immagini metafisiche"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della mostra "Giorgio de Chirico. Ritorno al futuro", la GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino presenta il volume di Riccardo Dottori "Giorgio De Chirico. Immagini metafisiche", edito da La nave di Teseo, collana: I fari, 2018. L'appuntamento è fissato per martedì 18 giugno alle ore 18 Sala Uno piano terra. Insieme all’autore intervengono: Riccardo Passoni, Direttore GAM; Federico Vercellone, Ordinario di Estetica, Università di Torino; Francesco Poli, Storico dell’Arte Contemporanea, Università di Torino. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Un libro che getta finalmente luce sul mistero delle rappresentazioni enigmatiche della Metafisica di de Chirico. Un alone di mistero incombe su tutti i quadri di Giorgio de Chirico. I suoi dipinti sono enigmi, come vengono appunto chiamati dallo stesso pittore: città vuote, assenza umana, solo statue, ombre, manichini o maschere che abitano la scena, e sullo sfondo il vuoto dello spazio cosmico, illuminato da una luce irreale che finisce poi nel buio, l'immagine del nulla. (segue) (Rpi)