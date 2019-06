Torino: alla Gam il libro "Giorgio De Chirico. Immagini metafisiche" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa immagine del nulla cosmico sotteso alle altre immagini stende su tutto un velo inquietante di angosciosa malinconia, così che le immagini enigmatiche divengono immagini metafisiche. Un libro che getta finalmente luce sul mistero delle rappresentazioni enigmatiche della Metafisica di de Chirico sulla base di una minuziosa indagine semiotica dei quadri e di una approfondita ricostruzione storica delle fonti filosofiche del pittore, che sono prima Schopenhauer e poi fondamentalmente Nietzsche, di cui de Chirico legge Così parlò Zarathustra nell'estate del 1910, venendo colto da un autentico rapimento nella lettura, che è stato all'origine della sua grande arte. Riccardo Dottori, dopo una formazione all’Università di Tubinga, Heidelberg e Paris X, ha lavorato come Professore di Ermeneutica filosofica all’Università di Roma Tor Vergata. Ha organizzato convegni, mostre di pittura su temi filosofici e meeting tra filosofia italiana e americana alla Italian Academy for Advanced Studies alla Columbia University, alla New York University, e all’Università di Roma Tor Vergata. (Rpi)