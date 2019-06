Vietnam: il settore del fintech verso il consolidamento

- Il mercato vietnamita dei servizi di pagamento digitali, in rapida crescita ma assai frammentato, sta per entrare in una fase di brusco consolidamento, dopo la recente fusione tra il fornitore di servizi di e-wallet Vimo e la la startup del point-of-sale mPos. Vimo e mPos hanno annunciato la scorsa settimana la combinazione delle loro operazioni in una nuova entità, battezzata NextPay. La nuova zienda conta 1,5 milioni di utenti di e-wallet, e oltre 35mila punti di accettazione in 45 città vietnamite, che quest’anno gestiranno pagamenti per un valore complessivo stimato in 1,5 miliardi di dollari. (segue) (Fim)