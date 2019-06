Vietnam: il settore del fintech verso il consolidamento (2)

- Il dato rappresenterebbe una quota significativa del mercato vietnamita dei pagamenti elettronici: secondo la società Statista, infatti, il valore totale delle transazioni digitali in quel paese dovrebbe infatti ammontare a 8,5 miliardi di dollari nel 2019, con un incremento del 20 per cento annuo. La fusione tra le due aziende, entrambe fondate dall’incubatore di startup NexTech nel 2014, non è giunta inattesa, ma ha puntato i riflettori sul sovraffollamento del mercato vietnamita delle tecnologie finanziarie (fintech): lo scorso febbraio il paese contava ben 29 fornitori autorizzati di servizi di intermediazione per i pagamenti non bancari, e 20 tra essi offrono e-wallet. A questi attori si sommano oltre 40 banche che offrono servizi di pagamento mobile nel paese. (Fim)