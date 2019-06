Imprese: Istat, i sistemi urbani generano il 50,1% del valore aggiunto nazionale

- La metà del valore aggiunto nazionale è stata realizzata nei sistemi locali del lavoro urbani, 50,1%, in cui sia la quota delle unità locali attive sia la quota dell’occupazione hanno raggiunto il valore di circa il 46%. Lo ha rilevato l'Istat nel suo ultimo rapporto relativo ai risultati economici delle imprese a livello territoriale nel 2016. In linea con i risultati già pubblicati per l’anno 2015, l'istituto di statistica ha evidenziato il contributo dei sistemi ad alta specializzazione, 25,5%, e di quelli pluri-specializzati, 12,8%. I sistemi locali di Milano e Roma hanno rappresentato da soli oltre un quinto del valore aggiunto complessivo. I sistemi manifatturieri hanno registrato una sostanziale tenuta del loro peso in termini di valore aggiunto sul totale dell’economia nazionale: quelli del Made in Italy hanno rappresentato oltre un quarto dell’economia, 25,7%, mentre i sistemi della manifattura pesante incidono per poco meno di un quinto, 18,6%. Tra i primi sono stati evidenziati i sistemi locali della fabbricazione di macchine, 6,4%, per più della metà costituiti da distretti industriali, e quelli del tessile e dell’abbigliamento, 5,8%; tra i secondi sono emersi i sistemi della petrolchimica e della farmaceutica, 6,5%, e dei mezzi di trasporto, 5,5%. I sistemi del Made in Italy hanno rappresentato un terzo del valore aggiunto prodotto dal settore industriale e un quinto di quello realizzato nei servizi. I sistemi urbani ad alta specializzazione hanno presentato, in media, una produttività apparente del lavoro più elevata rispetto alle altre tipologie di sistemi locali, passando da 59.400 euro per addetto nel 2015 a 61.300 euro nel 2016. (segue) (Ren)