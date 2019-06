Imprese: Istat, i sistemi urbani generano il 50,1% del valore aggiunto nazionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguire, si sono confermati i sistemi della fabbricazione di macchine, 49.100 euro, e i sistemi della petrolchimica e della farmaceutica, 48.300 euro. I valori più bassi sono stati registrati nei sistemi non specializzati, 26.600 euro, e nei sistemi a vocazione agricola, 28.400 euro. La produttività ha raggiunto livelli medi pari a 44mila euro per addetto nei sistemi del Made in Italy. La concentrazione territoriale del valore aggiunto prodotto dal totale dell’economia è sta molto forte: i primi 20 sistemi locali in termini di valore aggiunto hanno rappresentato la metà del valore aggiunto nazionale. Oltre ai sistemi urbani, si trovano anche 7 distretti industriali specializzati principalmente nella meccanica e nel tessile e abbigliamento. (Ren)