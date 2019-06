Giustizia: Poniz (Anm), politica si assuma proprie responsabilità in chiaro

- Luca Poniz, neo presidente dell'Associazione nazionale magistrati, intervenendo ad "Agorà" su Rai3, in merito al tema della commistione fra politica e magistratura, ha affermato: "I comportamenti anomali che assecondano ambizioni personali di potere non sono semplicemente la degenerazione di un comportamento di qualcuno. Ma sono evidentemente permessi da un rapporto malato con la politica. Io ho un profondo rispetto della politica. Ma la politica deve assumersi le proprie responsabilità in chiaro. Questa vicenda restituisce un'idea completamente diversa, che vi sono rapporti non in chiaro".(Rin)