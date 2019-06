Giustizia: Poniz (Anm) su caos procure, da Parlamento cancellata norma che lo impediva

- Luca Poniz, neo presidente dell'Associazione nazionale magistrati, intervenendo ad "Agorà" su Rai3, sulle recenti indagini su incontri fra politici e membri del Csm, ha detto: "Ogni riforma che si pretendesse di partorire da questi fatti ha bisogno di muovere da circostanze concrete. Allora che cosa è accaduto in questa vicenda qui? Che vi è stata un'ambizione di un collega ad essere nominato procuratore aggiunto della Repubblica subito dopo essere scaduto dal Csm. Questo non sarebbe stato possibile fino a poco più di un anno fa quando c'era una norma che lo impediva (...). Questa norma è stata cancellata nottetempo non si sa su richiesta di chi e su mandato di chi, ma non dalla magistratura, dal Parlamento". (Rin)