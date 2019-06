Nota per gli utenti

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Libia: reazioni fredde all'iniziativa proposta da Sarraj, rifiuto totale in Cirenaica e timide aperture sul fronte diplomatico. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 17.- India: si apre oggi la 17ma legislatura del parlamento, con una maggioranza schiacciante per la coalizione guidata dal primo ministro, Narendra Modi, e un'opposizione in crisi; al centro della sessione la presentazione della legge di bilancio. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Moldova: la decisione della Corte costituzionale di annullare le precedenti sentenze, apre di fatto la via al nuovo governo guidato da Maia Sandu. Mentre l'Unione europea monitora la situazione, il leader democratico Vladimir Plahotniuc è volato in Svizzera. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 18. (Res)