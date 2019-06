Ambiente: Consiglio Ue adotta conclusioni su acqua potabile

- Oggi il Consiglio dell'Unione europea ha adottato conclusioni che approvano gli orientamenti dell'Ue in materia di diritti umani sull'acqua potabile e sui servizi igienico-sanitari. Lo si apprende dal Consiglio dell'Ue che ha spiegato che 2,1 miliardi di persone non hanno accesso a servizi di acqua potabile gestiti in modo sicuro e 4,5 miliardi di persone mancano di servizi igienici sicuri gestiti in tutto il mondo. I cambiamenti climatici, inoltre, influenzeranno sempre più la disponibilità e l'accesso all'acqua. In tutto il mondo, le tensioni e i conflitti legati all'accesso e all'uso dell'acqua continuano a crescere mentre si diffonde la minaccia della scarsità d'acqua. (segue) (Beb)