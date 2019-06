Ambiente: Consiglio Ue adotta conclusioni su acqua potabile (2)

- L'approvazione degli orientamenti dell'Ue in materia di diritti umani sull'acqua potabile e sui servizi igienico-sanitari è uno dei molti passi che l'Unione sta compiendo per realizzare il suo impegno a garantire la progressiva realizzazione del diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari per tutti, nonché il suo impegno per i difensori dei diritti umani che lottano per questi diritti. Basandosi sulle attuali norme sui diritti umani, queste linee guida forniscono istruzioni e indicazioni su come utilizzare gli strumenti di politica estera dell'Ue disponibili, compresa la cooperazione allo sviluppo, per promuovere e proteggere il diritto umano all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari. (Beb)