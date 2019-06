Camera: domani audizioni su caporalato in agricoltura

- Domani, martedì 18 giugno, le commissioni riunite Lavoro e Agricoltura, presso l'Aula della commissione Agricoltura, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura, svolgono le seguenti audizioni: ore 13, Gabriele Papa Pagliardini, direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea); ore 13:30, rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)