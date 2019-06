Giustizia: Cgil, Cisl e Uil, 28 giugno sciopero nazionale. Grave situazione nel Lazio

- Le categorie nazionali del pubblico impiego di Cgil, Cisl e Uil – riferisce una nota – hanno proclamato lo sciopero nazionale dei lavoratori del ministero per il prossimo 28 giugno, data l'assenza di soluzioni e confronto col ministro Bonafede, e l'immobilismo sulla road map di interventi stabiliti e condivisi dal 2017 con il ministero. Negli uffici giudiziari del Lazio già mancano oltre 1000 unità - prosegue la nota - e per questo "abbiamo denunciato da tempo la crisi occupazionale attuale e il preoccupante quadro delle fuoriuscite aumentate dall'ingresso di quota 100”, commentano le categorie regionali Fp Cgil, Cisl Fp, UilPa. Secondo quanto riferiscono le categorie sindacali solo nel distretto di Roma, a inizio 2019 si registrava già il 23,56 per cento in meno del personale previsto. Dalla cassazione, alla direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, alla procura generale della repubblica presso la suprema corte: in tutti gli uffici giudiziari centrali di Roma, le carenze vanno dal 40 al 100 per cento, come nel caso del tribunale superiore delle acque. Dai cancellieri agli assistenti giudiziari, dagli operatori a tutte le altre figure indispensabili per il funzionamento degli uffici, per ogni profilo si registrano vuoti che già oggi mettono a rischio le aperture. Al netto dei 903 assistenti giudiziari che saranno assunti rapidamente dalle graduatorie in vigore, le 4.200 unità per tutta Italia previste con i prossimi concorsi non saranno altro che una goccia nel mare se, solo nel 2019, andranno in pensione oltre 7.000 dipendenti, che supereranno i 10.000 entro il 2021. (segue) (Com)