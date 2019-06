Giustizia: Cgil, Cisl e Uil, 28 giugno sciopero nazionale. Grave situazione nel Lazio (2)

- "Oltre a un piano triennale che preveda più assunzioni – aggiungono i sindacati - di pari urgenza è intervenire sulla valorizzazione delle professionalità in servizio, ovvero chi si è fatto carico negli anni di responsabilità anche maggiori rispetto al proprio ruolo, attraverso progressioni giuridiche, cambi profilo e passaggi di area, oltre al riconoscimento economico, per chi registra stipendi tra i più bassi del comparto, attraverso un sistema premiale trasparente, adeguato e aggiornato. Manca anche, in alcuni casi, trasparenza nella gestione delle risorse decentrate e quindi nella corretta distribuzione del fondo, così come ancora è necessario vigilare per la corretta applicazione degli istituti del nuovo Ccnl e molto va corretto, sempre in termini di trasparenza nel controllo della distribuzione delle risorse, nel nuovo sistema di misurazione e valutazione delle performance”. (segue) (Com)