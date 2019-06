Amministrative: Speranza (Art1), voto Sardegna conferma che alternativa è possibile ma serve più coraggio

- Il segretario nazionale di Articolo Uno, Roberto Speranza, arrivando alla Camera, ha affermato che "anche il voto in Sardegna di ieri conferma che in Italia adesso la destra è forte, ma che un nuovo centrosinistra alternativo è possibile. Per costruirlo però serve più coraggio, e occorre operare in netta discontinuità rispetto al passato, restituendo centralità al lavoro, alla sua dignità. E riportando la questione morale", ha concluso il parlamentare, "al centro della propria azione politica con coerenza e credibilità". (Rin)