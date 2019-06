Ue: Eurostat, posti lavoro vacanti al 2,3 per cento in zona euro nel primo trimestre

- Il tasso di posti vacanti nell'area euro è stato del 2,3 per cento nel primo trimestre del 2019, stabile rispetto al trimestre precedente e in aumento dal 2,1 per cento del primo trimestre del 2018. Questi i dati pubblicati da Eurostat, l'Ufficio di statistica dell'Unione europea. Tra i Ventotto, il tasso di posti vacanti era del 2,4 per cento nel primo trimestre del 2019, in aumento dal 2,3 per cento del trimestre precedente e dal 2,2 per cento del primo trimestre del 2018. Nella zona euro, il tasso di posti vacanti nel primo trimestre del 2019 è stato del 2 per cento nell'industria e nell'edilizia e del 2,6 per cento nei servizi. Nell'Ue a 28, il tasso era del 2,2 per cento nell'industria e nell'edilizia e del 2,6 per cento nei servizi. Tra gli Stati membri, la più alta offerta di lavoro nel primo trimestre del 2019 è stata registrata in Repubblica Ceca (6,4 per cento), Belgio (3,6 per cento) e Germania (3,3 per cento). (segue) (Beb)