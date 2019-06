Ue: Eurostat, posti lavoro vacanti al 2,3 per cento in zona euro nel primo trimestre (2)

- I tassi più bassi sono stati osservati in Grecia (0,6 per cento), Spagna (0,9 per cento) e Portogallo, Irlanda e Bulgaria (tutti all'uno per cento). Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, il tasso di posti vacanti nel primo trimestre del 2019 è salito in quattordici Stati membri, è rimasto stabile in nove, è diminuito in Grecia, Croazia, Lituania, Polonia e Malta (tutti di 0,1 punti percentuali). Gli aumenti maggiori sono stati registrati in Repubblica Ceca (1,6 punti percentuali), Cipro (0,8 punti percentuali), Lettonia (0,6 punti percentuali), Germania e Paesi Bassi (entrambi 0,4 punti percentuali). (Beb)