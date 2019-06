Usa-Italia: Salvini, paese torni ad essere primo partner Ue per Stati Uniti

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando con la stampa da Washington, ha rimarcato che "l'Italia vuole tornare ad essere il primo partner, il partner più importante nel continente europeo per la più grande democrazia occidentale, e non solo per interessi economici e commerciali ma anche per una comune visione del mondo, dei valori, del lavoro, della famiglia, dei diritti. Mentre altri paesi hanno scelto altre vie - ha aggiunto - noi ci siamo e lo ribadirò con forza". Alla domanda su quali siano i punti in comune con l'amministrazione Trump e quali quelli di divisione, poi, Salvini ha risposto: "Sarebbe troppo facile parlare di controllo dell'immigrazione e lotta al terrorismo islamico. E quindi di attenzione all'Iran e alla prepotenza cinese a suon di miliardi di euro", direi "soprattutto il tema fiscale, della riforma fiscale, del taglio delle tasse, del rilancio dell'economia locale, della difesa e protezione dell'industria nazionale. E' qualcosa che vorrei, chiaramente in piccolo e fatte le debite proporzioni, che il governo italiano applicasse dalla prossima manovra economica perché i risultati stanno dando ragione a Trump".(Rin)