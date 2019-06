Kazakhstan: Tokayev a "Euronews", timori per guerra commerciale Usa-Cina

- La guerra commerciale fra Stati Uniti e Cina è fonte di preoccupazione per il Kazakhstan che è un importante esportatore di risorse naturali verso il paese asiatico. Lo ha detto il presidente kazakho, Kassym-Jomart Tokayev, in un’intervista al portale “Euronews” rilasciata nel fine settimana. “I prezzi dei prodotti kazakhi potrebbero crollare, è il rischio principale, quindi auspichiamo che prima o poi la Cina e gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo reciproco”, ha detto il capo dello Stato kazakho. “Conosco la psicologia dei leader cinesi e del popolo cinese, penso che questo compromesso sarà raggiunto", ha aggiunto Tokayev che ha poi rivolto un consiglio a Donald Trump: "Non mettere i cinesi in un angolo, perché per i cinesi salvare la faccia è di fondamentale importanza". (Res)