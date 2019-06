Iran: Petrocelli, sanzioni Usa mettono a rischio interscambio e progetti congiunti

- Le sanzioni imposte dagli Stati Uniti all’Iran stanno mettendo a rischio l’interscambio commerciale e i progetti congiunti in ambito infrastrutturale che Roma e Teheran stanno portando avanti. Lo ha dichiarato il presidente della commissione Affari esteri presso il Senato della Repubblica, Vito Petrocelli, all’agenzia di stampa russa “Sputnik” nel quadro della sua visita a Mosca alla guida di una delegazione della commissione affari esteri. “L’Iran è un paese fondamentale per l’Italia: l’interscambio commerciale, che coinvolge anche l’attività di numerose piccole e medie imprese operanti nelle regioni settentrionali del nostro paese, è a rischio, così come una serie di progetti infrastrutturali congiunti”, ha detto il senatore, definendosi preoccupato in merito all’atteggiamento aggressivo degli Stati Uniti nei confronti dell’Iran. (Rum)