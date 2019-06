Repubblica Ceca: domani riunione opposizione per proporre mozione sfiducia contro Babis (3)

- La settimana scorsa il partito ceco Top 09 ha reso nota la volontà di presentare una mozione di sfiducia contro il governo del premier Babis. La formazione ritiene che il partito Ano stia dipingendo i problemi del capo del governo come se fossero un attacco alla Repubblica Ceca e che la questione stia tenendo in ostaggio i cittadini cechi. Il leader di Top 09, Jiri Pospisil, avverte che il conflitto d'interessi del premier è motivo di vergogna internazionale per Praga, che rischia di perdere centinaia di milioni di corone di sussidi. L'attuale bilancio Ue è in scadenza ma, chiede polemicamente Pospisil, "qual è la nostra posizione nei negoziati sul bilancio futuro, se a discuterlo a Bruxelles è un primo ministro accusato di conflitto d'interessi e di aver ricevuto illegalmente sovvenzioni europee?". (segue) (Vap)