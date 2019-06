Difesa: Russia rafforzerà presenza militare ai confini orientali in risposta a mosse Usa

- La Federazione Russa rafforzerà la presenza militare in prossimità dei suoi confini orientali, in risposta al dispiegamento di truppe statunitensi in Polonia. Lo ha dichiarato il vicepresidente della commissione Affari esteri presso il Consiglio federale (la camera alta del parlamento di Mosca), Vladimir Dzhabarov, all’agenzia di stampa “Sputnik”. “Sicuramente rafforzeremo la nostra presenza militare in una serie di punti strategici”, ha detto il senatore russo, aggiungendo che il dispiegamento di truppe statunitensi in Polonia non contribuirà in alcun modo alla sicurezza del paese. Secondo quanto contenuto nella dichiarazione congiunta, firmata a Washington da Duda e dal presidente Usa, Donald Trump, nei giorni scorsi gli Stati Uniti aumenteranno la loro presenza militare in territorio polacco di circa 1.000 militari , che si uniranno agli attuali circa 4.500 già presenti. "La base è un'infrastruttura e sarà ovviamente permanente. La presenza dei militari sarà continuativa, ma si alterneranno secondo una formula a rotazione. Questo è più o meno il contenuto dell'accordo," ha dichiarato Duda. Il capo dello Stato ha commentato anche l'annunciato acquisto di F-35 da parte di Varsavia: "Si tratta di un programma a lungo termine. Dal momento in cui gli Stati Uniti daranno l'assenso alla vendita a quello in cui i velivoli saranno consegnati e andranno pagati passerà un interno ciclo. Non dobbiamo pagare domani, c'è una fila, molti paesi già aspettano quegli aerei". (Rum)