Marche: Ceriscioli, il Papa a Camerino è una presenza straordinaria per smuovere le coscienze

- "Una domenica all'insegna della speranza, una presenza che deve smuovere le coscienze per imprimere un ritmo diverso alla ricostruzione". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, commentando, con la stampa, la visita di ieri del Papa alle popolazioni terremotate di Camerino (Mc). "È una domenica all'insegna della speranza - ha proseguito Ceriscioli - perché, il Papa viene nuovamente nelle Marche: una presenza importante per una giornata significativa. L'augurio è che il riflettore acceso da Sua Santità sulle nostre vicende aiuti tutti quanti a comprendere quanto ancora ci sia necessità di sostegno e spinta per dare una mano alla popolazione che attende una risposta concreta sul terremoto". Il presidente ha poi sottolineato come sia già raro avere il Papa, più raro averlo con questa frequenza che "trasmette tutta la sua vicinanza alle nostre comunità. Dopo l'attenzione ai giovani, sottolineata dalla recente visita di Loreto, ora volge il suo sguardo e la sua benedizione sulle popolazioni terremotate, che ha voluto ringraziare per la pazienza e il coraggio che testimoniano. Essere andato personalmente nelle Sae, Soluzioni abitative di emergenza, è stato un segno di grande vicinanza, per noi un fatto anche importante, in quanto ha acceso i riflettori nazionali sulla ricostruzione". (segue) (Ren)