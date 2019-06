Marche: Ceriscioli, il Papa a Camerino è una presenza straordinaria per smuovere le coscienze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È evidente - ha sottolineato Ceriscioli - che non sia possibile gestirla con gli strumenti, amministrativi e legislativi, ordinari. Abbiamo più volte cercato di far valere, a Roma, la voce dei cittadini che chiedevano semplificazione. Abbiamo visto, invece, con l'ultimo passaggio del decreto sblocca cantieri, che non viene sbloccato proprio niente. Speriamo che la presenza del Papa smuova le coscienze per imprimere un ritmo diverso alla ricostruzione". Ceriscioli ha concluso dicendo che "tutte le volte che abbiamo chiesto straordinarietà, c'è stato detto che porta corruzione, ma straordinarietà porta semplicemente risposte più veloci. Bisogna aver coraggio, da parte del legislatore, di mettere mano a norme più semplici, per dare una speranza concreta alle persone terremotate". (Ren)