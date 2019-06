Firenze: oggi la presentazione della nuova stagione concertistica dell'Imoc di Chianciano (Si)

- Sarà presentata oggi, ore 12.30 in sala Barile di palazzo del Pegaso di Firenze, la programmazione della stagione concertistica Imoc 2019. L’International music masterclasses orchestra opera corse and concerts (Imoc) di Chianciano Terme (Si), festival organizzato dal Centro studi di musica e arte di Firenze rivolto a studenti e docenti, con la partecipazione di importanti interpreti, concertisti, didatti della scena italiana e internazionale, che prenderà il via il prossimo 1 luglio. Interverranno all'incontro il presidente del Consiglio regionale toscano Eugenio Giani, il sindaco e il presidente della Proloco di Chianciano Andrea Marchetti e Gianluca Palazzi, dal Centro studi musica e arte di Firenze Stefania Di Blasio.(Ren)