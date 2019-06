Camerun: esplose ordigno in regione anglofona del Sudovest, morti 4 agenti di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno quattro agenti di polizia sono morti e altri sei sono rimasti feriti nell’esplosione di un ordigno esplosivo improvvisato nella regione anglofona del Sudovest del Camerun. Lo rende noto il governo in una nota, nel quale “condanna nei termini più forti questo atto criminale, perpetrato da banditi armati e terroristi senza alcuna fede o legge”. L'attacco, stando a quanto riferiscono i media locali, è avvenuto sabato scorso lungo ua strada nel distretto di Eyumojock. All’inizio di giugno una coalizione di gruppi per la difesa dei diritti umani ha fatto appello alle Nazioni Unite affinché le autorità prestino maggiore attenzione alla crisi in corso da mesi nelle regioni anglofone del paese, il Nordovest ed il Sudovest. In una dichiarazione letta nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza dell'Onu per discutere delle problematiche dell'Africa centrale, gli attivisti di Amnesty International, Human Rights Watch, Centro globale per la responsabilità alla protezione, Azione dei cristiani per l'abolizione della tortura, Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj) e Nouveaux Droits de l'Homme Camerun hanno sollecitato l'Onu a fare della crisi camerunese un punto della sua agenda. Secondo le stime delle Nazioni Unite, dal 2017 circa 1.800 persone sono state uccise e oltre 530 mila sono state sfollate in seguito alla crisi, innescata dalle rivendicazione dei separatisti anglofoni che rivendicano maggiore autonomia rispetto alle autorità centrali francofone. (Res)