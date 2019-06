India: Bihar, altre venti morti infantili a causa dell'encefalite acuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venti bambini sono morti a causa della sindrome di encefalite acuta nelle ultime 24 ore, portando il numero dei decessi nel Muzaffarpur e in altri distretti dello Stato indiano del Bihar a 93. Il ministro della Salute del governo centrale Harsh Vardhan, il quale ha visitato l'Ospedale e Scuola medica Sri Krishna (Skmch) nella giornata di ieri, si è mostrato fortemente preoccupato per via della crisi. Vardhan è stato accompagnato dal sottosegretario Ashwini Kumar Choubey e dal ministro della Salute del Bihar Mangal Pandey. Vardhan ha avuto un incontro con funzionari della sanità e medici dell'Skmch. Durante la sua ispezione, il ministro ha incontrato una madre disperata che aveva appena perso il figlio di cinque anni. Tre bambini sono morti durante la visita del ministro, durata quattro ore. (segue) (Inn)