India: Bihar, altre venti morti infantili a causa dell'encefalite acuta (2)

- "Il governo farà tutto il possibile per bloccare questa crisi al più presto. Tutte le misure concepibili sono state prese", ha detto Vardhan alle famiglie dei bambini malati. In seguito, il ministro si è spostato nel distretto di Patna, prima di tornare a Nuova Delhi. Facendo un resoconto della situazione, un chirurgo del Muzaffarpur ha comunicato che 76 bambini sono morti all'Skmch e 17 all'ospedale Kejriwal Matrisadan da gennaio, la maggior parte nelle ultime settimane. Al momento, 115 pazienti sono in cura nei due ospedali, ha aggiunto. Il ministro statale Pandey ha comunicato che un gruppo di medici e di paramedici è stato inviato dal distretto di Patna a quello di Muzaffarpur. In seguito ai decessi causati dalla sindrome di encefalite acuta, il capo del governo del Bihar Nitish Kumar ha annunciato un indennizzo di 400 mila rupie (5.104 euro) per ognuna delle famiglia delle vittime. (segue) (Inn)