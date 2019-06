India: Bihar, altre venti morti infantili a causa dell'encefalite acuta (3)

- L'encefalite è un'infezione virale che causa sintomi da influenza come febbre e mal di testa. Più di 154 casi di encefalite acuta sono stati registrati in undici distretti dello stato. Nel dubbio che la malattia possa essere causata dai lici, frutti tipici della zona, i funzionari del dipartimento di Sanità hanno consigliato i genitori di non dare ai loro bambini lici a stomaco vuoto. La malattia mortale è stata collegata a una sostanza tossica trovata nel frutto che cresce in abbondanza nel Muzaffarpur e nei distretti vicini nel nord del Bihar. La maggior parte delle vittime proviene da famiglie economicamente arretrate, passano molto tempo nei campi di lici e ne mangiano grandi quantità. In più sono malnutriti, il che aumenta le possibilità di ammalarsi. Si pensa che il frutto produca una malattia metabolica fatale chiamata encefalopatia ipoglicemica nei bambini. (segue) (Inn)