Sicurezza: aggredisce donna in strada a Torino, il suo cane morde vigilessa

- Gli agenti del comando Centro/Crocetta della Polizia Municipale di Torino sono interventi alle ore 22 circa di ieri, domenica 16 giugno, in piazza XVIII dicembre, ove alcuni cittadini segnalavano una coppia con l'uomo intento ad usare violenza contro la donna. Gli agenti lo hanno fermato ma, nel contempo, il cane di questa coppia ha morso a un polpaccio una delle agenti (poi refertata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maria Vittoria con 10 giorni di prognosi). I due, nella concitazione del momento, si sono allontanati, ma sono stati raggiunti in via Bertola. Si tratta di cittadini italiani, lei di 18 anni e lui di 42 anni; l’uomo, con numerosi precedenti penali, è stato oggetto di un provvedimento specifico della Questura a protezione della donna aggredita, risultando con divieto di avvicinamento alla stessa. La donna è stata accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Mauriziano ove è stata refertata con 10 giorni di prognosi, anche per una minaccia con coltello avvenuta pco prima, coltello che è poi stato rinvenuto addosso all'uomo fermato e posto sotto sequestro. La giovane, nonostante reazioni forti anche nei confronti degli Agenti che la assistevano, è stata aiutata e indirizzata, mentre l'uomo è stato accompagnato presso il Comando di via Bologna 74, arrestato e ora in attesa di essere accompagnato presso la Casa Circondariale. (Rpi)