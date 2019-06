Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi:COMUNE- Il sindaco di Roma Virginia Raggi partecipa al lancio del servizio E-Gap a Roma.via di San Pietro in Carcere (ore 10)- Il sindaco di Roma Virginia Raggi assiste al musical "In Flumine Veritas" messo in scena dagli studenti degli Istituti Comprensivi Emma Castelnuovo e Villaggio Prenestino.Piazza del Campidoglio (ore 20)- L’assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti interviene all'evento "Lazio Digital Summit"Spazio WEgil, largo Ascianghi, 5 (ore 9)- L’assessore alla Città in Movimento Linda Meleo partecipa al lancio del servizio E-Gap a Roma.via di San Pietro in Carcere (ore 10)- L’assessore a Roma Semplice Flavia Marzano interviene al Lazio Digital Summit 2019 all'interno della tavola rotonda dal titolo "Le priorità dell'Agenda Digitale per la Pubblica Amministrazione nel Lazio".Spazio WeGil, largo Ascianghi, 5 (ore 11:30) (segue) (Rer)