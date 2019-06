Egitto-Italia: ministro Manodopera, “caso Regeni criminale e non legato a sindacati”

- Il brutale omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso al Cairo fra gennaio e febbraio del 2016, sarebbe di naturale “criminale” e non legata alle ricerche dell’italiano sui sindacati indipendenti e le politiche del lavoro nel paese nordafricano: a dirlo è stato il ministro egiziano della Manodopera, Mohamed Saafan, secondo quanto riferisce il quotidiano locale “Al Bawaba News". “Il caso Regeni è criminale e non sindacale. Se ne stanno occupando la procura egiziana in collaborazione con i magistrati italiani", ha detto Saafan alla 108ma sessione della Conferenza internazionale del lavoro tenutasi a Ginevra. Secondo l’esponente del governo del Cairo, il caso Regeni - per cui la Procura di Roma ha iscritto sul registro degli indagati cinque funzionari della sicurezza egiziana, tra cui un generale e un colonnello della National Security - andrebbe trattato come “ogni caso di omicidio commesso in qualsiasi paese del mondo e come l'uccisione degli egiziani o di cittadini di altre nazionalità in Italia". (Cae)