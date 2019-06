Usa-Italia: Salvini, investimenti in ricerca e difesa fondamentali per paese

- Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, parlando con al stampa a Washington, in merito alla sua missione e agli incontri in programma, ha spiegato che saranno l'occasione per "fare chiarezza su alcuni dossier. Sul fatto che l'investimento in ricerca e difesa è fondamentale per l'Italia e, quindi, non ci può essere un governo che su questo rallenta o addirittura indietreggia dagli accordi presi, perchè se vogliamo competere a livello mondiale in ricerca e tecnologia, gli strumenti di difesa sono fondamentali se non vogliamo dipendere da altri, cinesi o non cinesi". E poi anche "sulle scelte geopolitiche in Venezuela, Iran, Medio Oriente, e la difesa ad esistere, sempre e comunque, di Israele che non può essere messa in discussione né dall'Onu e né da altri". (Rin)