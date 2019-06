Mali: operazione congiunta franco-maliana nel nord, uccisi almeno 20 jihadisti

- Le forze armate maliane e le truppe francesi dell’operazione Barkhane hanno ucciso 20 miliziani jihadisti in un'operazione condotta nel distretto di Akabar, nel Mali settentrionale, contro gli obiettivi dello Stato islamico. È quanto riferito da fonti dell’esercito di Bamako citate dai media locali. Le truppe francesi sono impegnate in Mali dal gennaio 2013, quando fu lanciata l’operazione Serval che nell’agosto 2014 ha cambiato nome in operazione Barkhane, alla quale partecipano circa 4 mila militari con l’obiettivo di contrastare l’azione dei gruppi jihadisti nel Sahel. L’operazione si affianca alla missione delle Nazioni Unite in Mali (Minusma), lanciata nel 2013 dal Consiglio di sicurezza Onu per sostenere il processo politico di transizione e aiutare la stabilizzazione del Mali. La missione è considerata la più mortale per i caschi blu. Il Mali è precipitato nel caos il 21 marzo 2012, quando un colpo di Stato ha fatto cadere il presidente Amadou Toumani Toure, consentendo ai Tuareg di conquistare il nord del paese e ai gruppi islamici, alcuni dei quali legati ad al Qaeda, di imporre la sharia. L’intervento delle truppe francesi, nel 2013, ha impedito ai gruppi jihadisti di raggiungere la capitale Bamako. Ad oggi, tuttavia, intere zone nel nord del paese sfuggono ancora al controllo delle forze maliane e internazionali presenti nel paese, nonostante l’accordo di pace tra governo centrale e ribelli Tuareg siglato nel giugno 2015. (Res)