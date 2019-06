Difesa: Russia, Forze aerospaziali riceveranno quattro caccia MiG-35 entro fine anno

- Le Forze aerospaziali della Federazione Russa hanno già ricevuto due caccia di ultima generazione MiG-35, e altri quattro dovrebbero essere consegnati entro la fine dell’anno corrente. Lo ha dichiarato il direttore generale di MiG, Ilja Tarasenko, in un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. “Negli ultimi tre anni abbiamo fatto progressi estremamente significativi nel quadro del programma per lo sviluppo dei caccia MiG-35: la costruzione dei velivoli è stata avviata velocemente. In poco più di due anni siamo passati dalla fase di sviluppo alla firma di un contratto con il ministero della Difesa, sulla base del quale consegneremo altri quattro caccia alle Forze aerospaziali entro la fine di quest’anno”, ha detto Tarasenko. (Rum)