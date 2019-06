Ungheria: Orban rende omaggio a tomba primo ministro magiaro Nagy

- Il premier ungherese Viktor Orban ha deposto una corona di fiori sulla tomba dell'ex primo ministro magiaro Imre Nagy, presso il cimitero orientale Rakoskeresztur di Budapest, in occasione del trentesimo anniversario della sepoltura del politico. Nagy, il capo del governo ungherese ai tempi della rivolta antisovietica del 1956, fu giustiziato il 16 giugno 1958. Nagy e altri martiri della rappresaglia comunista furono sepolti in tombe comuni. La sua seconda sepoltura in una tomba dedicata, avvenuta il 16 giugno 1989, fu un atto simbolico nella transizione dell'Ungheria verso la democrazia. (Vap)