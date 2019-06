Ue: Mogherini, domani sarò a Washington

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Federica Mogherini, domani sarà a Washingotn, negli Stati Uniti. Lo ha detto in entrata ai lavori del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, oggi a Lussemburgo. Mogherini ha ricordato che oggi "è un anno esatto dalla firma storica degli accordi di Prespa tra Grecia e Macedonia del Nord. Penso che abbiamo bisogno ricordarci del forza della leadership e del coraggio e dei passi importanti presi nei Balcani occidentali. Spero che gli Stati membri lo ricorderanno e riconosceranno questi passi in avanti, in particolare nei prossimi giorni con l'importante decisione che deve essere presa sull'apertura dei negoziati per l'adesione sia per Albania che per Macedonia del Nord. Spero e penso che debba essere fatto il prima possibile", ha detto. L'agenda dei lavori di oggi del Consiglio Affari esteri è concentrata sulla realizzazione della strategia globale europea e ci sarà anche il Sudan sul tavolo. Per quanto riguarda la situazione nel Golfo, Mogherini ha ricordato di aver chiesto, negli ultimi giorni, la massima moderazione e ha sottolineato le parole del segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sul fatto che il mondo non possa permettersi un'altra crisi, specialmente in un'area come quella del Golfo. (segue) (Beb)