Ue: Mogherini, domani sarò a Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ne parleremo sicuramente con i ministri", ha aggiunto l'Alto rappresentante che ha anche detto di andare, domani, a Washington. Tra gli altri, Mogherini incontrerà il segretario di Stato, Mike Pompeo. "Accoglieremo il ministro degli Esteri giordano per pranzo e per il nostro consiglio di associazione" che sarà il momento per discutere delle relazioni bilaterali, del sostegno europeo al paese, di Medio Oriente e in modo più ampio della regione. L'Alto rappresentante ha sottolineato l'apprezzamento da parte europea della partnership con la Giordania. Con il ministro, "parleremo sicuramente del conflitto israelo-palestinese, della necessità di mantenere la soluzione dei due Stati e lo status di Gerusalemme. Il regno hashemita della Giordania gioca un ruolo importante nella città santa e ne apprezziamo enormemente il sostegno e il valore. Discuteremo con lui anche della situazione nel Golfo", ha concluso. (Beb)