Cina: nuovi test sulla linea della metropolitana che collega Pechino al nuovo aeroporto (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quattro ascensori e due scale mobili saranno installati in ogni stazione lungo la linea", ha detto Jiang. Secondo la società ferroviaria della capitale, la linea della metropolitana dell'aeroporto è stata progettata come parte del primo gruppo di infrastrutture di trasporto a tre livelli della città, con la linea della metropolitana e una superstrada e un gasdotto sotterraneo per sfruttare pienamente lo spazio disponibile. Quando il nuovo aeroporto di Daxing aprirà, aumenterà l'area delle strutture terminali di Pechino di 700 mila metri quadrati. L'aeroporto avrà quattro piste e 268 parcheggi, che saranno in grado di ospitare 620 mila voli all'anno. Attualmente, Pechino ha due aeroporti che servono voli commerciali: l'aeroporto internazionale di Pechino Capitale nel distretto di Shunyi e l'aeroporto di Pechino Nanyuan nel distretto di Fengtai. (Cip)