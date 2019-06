Cina: provincia di Fujian emette linea guida per promuovere scambi con Taiwan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fujian, la provincia cinese più vicina a Taiwan, ha recentemente pubblicato una linea guida sull'esplorazione dello sviluppo integrato attraverso lo Stretto, con l'obiettivo di espandere la connettività e costruire un ponte per i residenti e le imprese di Taiwan. Lo riferisce la stampa cinese, che spiega che la linea guida elenca 42 misure che coprono molti aspetti dell'integrazione, tra cui il potenziamento del commercio, della comunicazione culturale e dell'interconnettività in materia di infrastrutture, energia e standard industriali. Le aziende di Taiwan possono richiedere la registrazione aziendale allo stesso modo delle loro controparti in Fujian. (segue) (Cip)