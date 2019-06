Cina: provincia di Fujian emette linea guida per promuovere scambi con Taiwan (3)

- Per attirare più professionisti da Taiwan, la provincia standardizzerà la sovvenzione che i professionisti di Taiwan di fascia alta riceveranno a 2 milioni di yuan (289 mila dollari), attualmente la fascia più alta della gamma. Wu Chia-ying, presidente dell'Associazione degli uomini d'affari di Taiwan a Xiamen, ha dichiarato: "Queste misure ci mostrano la determinazione del Fujian a promuovere lo sviluppo integrato delle due parti". L'anno scorso, 3,63 milioni di residenti di Taiwan hanno visitato il Fujian, il 16 per cento in più rispetto al 2017. Circa 12.300 giovani di Taiwan sono andati nel Fujian per trovare lavoro o avviare un'attività in proprio l'anno scorso, con un aumento dell'87 per cento su base annua. (Cip)