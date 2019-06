Cina: ministro Giustizia, libero accesso a servizi legali per imprese private

- Il libero accesso al servizio legale è ora disponibile per le imprese private della Cina, poiché le autorità si sforzano di creare un ambiente più favorevole per il loro sviluppo, secondo quanto affermato dal ministero della Giustizia cinese. Il ministero, così come la Federazione cinese dell'industria e del commercio, ha chiesto alle agenzie giudiziarie e alle associazioni di avvocati di organizzare gruppi legali per fornire assistenza legale alle imprese con l'aiuto delle associazioni locali dell'industria e del commercio. Gli avvocati hanno fornito servizi legali gratuiti a 56 mila imprese private e offerto oltre 78 mila suggerimenti sul controllo del rischio legale durante un progetto pilota di due mesi lanciato dal ministero lo scorso novembre. (Cip)