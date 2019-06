Cina: trasporto aereo internazionale aumentato del 18,7 nel 2019

- Il trasporto aereo di linea della Cina ha servito circa 54,5 milioni di passeggeri il mese scorso, in crescita dell'8,7 per cento su base annua, 4,1 punti percentuali in più rispetto ad aprile, secondo i dati dell'Amministrazione dell'aviazione civile della Cina (Caac). Circa 6 milioni di passeggeri hanno preso voli internazionali a maggio, con un aumento del 18,7 per cento rispetto a un anno fa. Il trasporto aereo passeggeri ha totalizzato 268 milioni negli ultimi cinque mesi, con un aumento dell'8,5 per cento su base annua, mentre il numero di passeggeri che effettuano voli internazionali è aumentato del 16,5 per cento, secondo i dati forniti dal Caac. Gli analisti hanno attribuito la robusta crescita dei passeggeri del trasporto aereo internazionale in parte al boom del mercato del turismo in uscita.(Cip)