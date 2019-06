Cina: Pechino approva progetti di investimento fissi per 7,48 miliardi di dollari

- Il principale pianificatore economico della Cina ha approvato 20 progetti di investimenti fissi (Fai) con investimenti combinati per un totale di 51,6 miliardi di yuan (circa 7,48 miliardi di dollari) a maggio. Lo attestano i dati ufficiali rilasciati oggi dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. I progetti riguardano principalmente l'industria high-tech e dei trasporti, secondo Meng Wei, portavoce della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma. Il Fai cinese è rimasto sostanzialmente stabile nei primi cinque mesi dell'anno grazie a robusti investimenti nell’high-tech. Il Fai è cresciuto del 5,6 per cento su base annua durante il periodo gennaio-maggio, con investimenti in produzione e servizi ad alta tecnologia in aumento del 10,2 per cento e del 15,6 per cento annui, rispettivamente. Il Fai include il capitale speso per infrastrutture, proprietà, macchinari e altri beni materiali. (Cip)