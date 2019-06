Imprese: Ericsson e Nokia stipulano contratti chiave 5G in Cina

- I produttori europei di apparecchiature per le telecomunicazioni Ericsson e Nokia stanno vincendo contratti chiave del 5G in Cina, una mossa che secondo gli analisti mostra l'atteggiamento aperto del paese nei confronti di tutti i giocatori internazionali nello sviluppo delle reti mobili ultra-veloci. La notizia arriva dopo che China Mobile, il più grande operatore di telecomunicazioni del mondo per numero di abbonati, ha annunciato di aver assegnato il primo round di contratti di apparecchiature di rete 5G per un valore di circa 2 miliardi di dollari. China Mobile ha acquistato 153 unità di apparecchiature di telecomunicazione Mme dalla società svedese Ericsson, che rappresentano il 34 per cento degli acquisti della società. Nokia ha fornito 56 unità, pari al 12 per cento. (segue) (Cip)