Imprese: Ericsson e Nokia stipulano contratti chiave 5G in Cina (2)

- Per quanto riguarda le apparecchiature di telecomunicazioni Sae, Ericsson ha fornito 231 unità, pari al 34 per cento delle attività di China Mobile, con Nokia che offre 60 unità, pari a circa il 9 per cento degli acquisti complessivi. China Mobile sta accelerando l’adozione della tecnologia wireless di quinta generazione poco dopo aver vinto una licenza commerciale 5G: la società intende offrire servizi commerciali 5G in 40 città cinesi entro settembre. La significativa quota di Ericsson e Nokia nei piani di approvvigionamento di China Mobile evidenzia che la Cina mantiene le sue promesse di aderire alla cooperazione internazionale, secondo gli analisti. Il ministero dell'Industria e dell'informazione tecnologica cinese, il principale regolatore del settore delle telecomunicazioni del paese, ha riferito all'inizio di questo mese che accoglie le imprese straniere a partecipare attivamente alla costruzione della rete 5G cinese e alla promozione delle applicazioni. (segue) (Cip)