Imprese: Ericsson e Nokia stipulano contratti chiave 5G in Cina (4)

- Il 6 giugno la Cina ha concesso quattro licenze ad altrettanti operatori telefonici del paese, segnando l'inizio ufficiale dell'era dei 5G in Cina. L’assegnazione delle licenze hanno anche assegnato una spinta accelerata da parte della Cina per applicare il 5G, poiché il suo piano precedente era quello di commercializzare la tecnologia nel 2020. La tecnologia di prossima generazione dovrebbe essere almeno 10 volte più veloce del 4G, e la sua enorme capacità di collegare le cose consentirà fabbriche intelligenti, veicoli a guida autonoma e altre applicazioni. Una serie di società straniere, tra cui Nokia, Ericsson, Qualcomm e Intel, hanno già partecipato a tre fasi di test tecnici organizzati dalla Cina per ottenere i propri prodotti e soluzioni 5G pronti per l'uso commerciale nel paese. (segue) (Cip)