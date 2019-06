Guatemala: presidenziali, la moglie dell'ex capo di stato Colom in vantaggio nello scrutinio

- È Sandra Torres, già moglie dell'ex presidente Alvaro Colom, a guidare gli scrutini del primo turno delle presidenziali in Guatemala. Un risultato ancora tutto da scrivere, siamo circa al 25 per cento dello spoglio, ma che sembra confermare tanto il vantaggio della candidata dell'Une (Unita nazionale della speranza), quanto il necessario passaggio a un secondo turno. Torres ha raccolto circa il 20 per cento dei consensi, seguita da Alejandro Giammattei, ex direttore del sistema carcerario nazionale, con circa il 16 per cento delle schede. In terza posizione il diplomatico Eduardo Mulet, nome di spicco della Segreteria generale dell'Onu guidata da Ban Ki-moon. il dato formale dei risultati definitivi arriverà entro due settimane, fanno sapere le autorità elettorali, ma già nella giornata di oggi si capirà chi dovrà presentarsi al ballottaggio dell'11 agosto. (segue) (Mec)