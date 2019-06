Guatemala: presidenziali, la moglie dell'ex capo di stato Colom in vantaggio nello scrutinio (2)

- La traiettoria politica di Torres, in una elezione orfana di almeno due delle aspiranti più accreditate alla vittoria finale, è stata molto seguita dai media regionali. Segretaria dell'Une dal 2011, ha collezionato studi di amministrazione politica e comunicazione e svolto lavori da imprenditrice del tessile. Nel 2003 si sposa con l'uomo che sarebbe diventato dal 2008 al 2012 presidente del Guatemala. Per correre alle presidenziali del 2012, Torres divorzia visto che la Costituzione impedisce candidature a familiari di ex capi di stato. Ma non basta: dopo una serie di ricorsi, la Corte la taglia fuori dal voto e dalle speranze di arrivare almeno al ballottaggio, come pronosticavano i sondaggi. Ci riprova nel 201, abbandonando i suoi affari, e arriva al secondo turno, quando perde con Jimmy Morales, oggi presidente uscente. (segue) (Mec)