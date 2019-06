Guatemala: presidenziali, la moglie dell'ex capo di stato Colom in vantaggio nello scrutinio (4)

- L'ex procuratrice ha promosso processi importanti come quello che nel 2015 è costato il posto all'ex presidente Otto Perez Molina. Un lavoro quest'utimo, condotto in stretta collaborazione con la Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala delle Nazioni Unite (Cicig), agenzia cui il presidente Morales non ha rinnovato il mandato dando vita a una serrata polemica con risvolti internazionali. Ed è proprio con l'attuale capo dello stato che Aldana è da tempo impegnata in un vivace dibattito a distanza. La magistrato accusa Morales di essere parte delle forze che si oppongono alla lotta contro la corruzione, proprio per l'atteggiamento scelto nei confronti della Cicig. (segue) (Mec)